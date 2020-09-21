Рейтинг Зеленского упал — опрос КМИС

Несмотря на то, что рейтинг президента Зеленского неуклонного падает, если бы выборы президента Украины проходили в середине сентября 2020 года, то большинство украинцев снова бы проголосовало за Владимира Зеленского.

Действующий президент набрал бы 22,2 процента голосов. А среди тех, кто уже определился с кандидатом и планирует прийти на выборы, — 31,8 процента.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), украинцы 13,2 процентами голосов поддержали бы Петра Порошенко, 9,3 процентами — Юрия Бойко, 6,8 — Юлию Тимошенко и 4,8 — Игоря Смешко.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос методом CATI с 12 до 16 сентября 2020 среди 2 тысяч респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2 процента для показателей близких к 50 процентам, 2,1 процента — для показателей близких к 25 процентам, 1,4 процента — для показателей близких к 10 процентам.

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине сентября, то в первой тройке оказались бы «Слуга народа» (13,1 процент), «Оппозиционная платформа — За Жизнь» (10,9 процентов) и «Европейская Солидарность» (10 процентов).

Напомним, согласно последним соцопросам Центра Разумкова и Фонда «Демократические инициативы», антирейтинг Зеленского превысил его рейтинг. Главе государства сейчас не доверяют 49 процентов. Из 44,4 процентов верящих Зеленскому только 9,9 доверяют полностью, 34,5 — скорее доверяют.

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