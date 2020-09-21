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Украина

Умер ректор Днепровского Национального университета имени Олеся Гончара

13:14 21 сентября 2020
Николай Поляков

В понедельник, 21 сентября, в Днепре скончался ректор Днепровского Национального университета имени Олеся Гончара Николай Поляков. Несколько дней назад умер вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев.

Скончавшемуся украинскому ученому было 74 года. Он возглавлял университет 22 года.

«Ректорат Днепровского национального университета имени Олеся Гончара с глубоким прискорбием извещает, что ушел из жизни ректор университета, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, Почетный гражданин города Днепр, полный кавалер ордена «За заслуги» Николай Викторович Поляков.

22 года Николай Викторович возглавлял наш университет, в котором прошел все этапы становления как выдающегося ученого, мудрого руководителя, авторитетного общественного деятеля, уважаемого коллеги и наставника для нескольких поколений преподавателей, аспирантов и студентов ДНУ.

Выражаем искренние соболезнования семье Николая Викторовича", — написали коллеги Полякова.

Николай Поляков родился в 1946 году. В 1971 году он окончил механико-математический факультет Днепропетровского государственного университета. С 1989 по 1996 год Поляков работал деканом этого факультета. В 1996—1998 годах он занимал должность проректора по учебной работе.

Доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, действительный член Академии наук высшей школы Украины Поляков был одним из ведущих ученых нашей страны в области исследований жидкостей и газов.

Поляков является полным кавалером ордена «За заслуги».

Как сообщали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Харькове попрощались с руководителем медицинского центра, известным педиатром Олегом Басилайшвили.

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