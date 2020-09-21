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Украина

Зеленский отказался подавать в отставку и обосновал это

14:19 21 сентября 2020
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой ему напоминали об обещании подать в отставку в случае нарушения Закона. Он заявил, что в отставку не пойдет, так как несвоевременное предоставление Национальному агентству информации об изменении состава семьи произошло, по его словам, в результате ошибки.

Как сообщается на сайте электронных петиций, 18 апреля 2019 года в программе «Право на владу» кандидат в президенты Зеленский пообещал подать в отставку, если нарушит закон.

«7 июля 2020 года президент Владимир Зеленский признался, что не задекларировал 5,1 млн грн доходов от погашения ОВГЗ и этим нарушил закон „О предотвращении коррупции“. Обращаемся к господину президенту с призывом придерживаться слова и подать в отставку, или признать, что за 4 дня до второго тура 18 апреля 2020 года он солгал своим избирателям», — говорится в петиции.

Зеленский заявил, что его слова «взяты из контекста разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством». Президент утверждает, что его позиция не изменилась.

«Что касается нарушения, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то оно… произошло в результате ошибки, и не связано с корыстными мотивами», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ошибка была признана и исправлена, а ее последствия не нанесли вреда стране и украинцам.

«Учитывая изложенное, сообщаю, что принятие любых решений в соответствии с указанной петицией не планируется», — подвел итог Зеленский.

Ранее сообщалось, что суд закрыл производство, которое было открыто против Зеленского.

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Зеленский отказался подавать в отставку и обосновал это

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