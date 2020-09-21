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Украина

Янукович, братья Клюевы, Курченко, Фирташ, Коломойский, Ахметов, Порошенко попали в FinCEN

14:21 21 сентября 2020
Знак доллара

В попавших к журналистам файлах FinCEN, в основном, содержащих отчеты банков, отправляемых в соответствии с законом министерству финансов США, фигурируют имена известных украинцев.

Как пишет «Украинская правда», в файлах для бюро Департамента финансов США, собирающего информацию о «подозрительных финансовых транзакциях», есть имена экс-президента Виктора Януковича, братьев Андрея и Сергея Клюевых, сбежавшего в Россию младоолигарха Сергея Курченко, бизнесмена Дмитрия Фирташа, чьей выдачи ожидали в США, бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также пятого президента Петра Порошенко.

В материале отмечается, что через украинские счета было отправлено и получено 500 миллионов долларов в ходе 489-ти транзакций.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министерство финансов США ввело санкции за киберпреступления — в списке оказались и хакеры из Украины.

Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay.

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