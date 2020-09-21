«Красные» зоны Украины: какие и где ввели карантинные ограничения

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела ограничения на территориях, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

Как сообщает Правительственный портал, с 00:00 часов 22 сентября начнет действовать ряд ограничений.

В г. Чоп Закарпатской области ограничат регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых автомобилей. Пользоваться служебным транспортом будет разрешено только при обеспечении водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 часа сообщается в Нацполицию.

Также ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; посещение учебных заведений; прием посетителей в общественных учреждениях. Исключения сделаны для торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Разрешается банковская и страховая деятельность, медицинская и ветеринарная практики, работа автозаправочных комплексов, почтовой связи, деятельность по различным ремонтам.

Также можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставкой заказов; разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

В Перемышлянском и Пустомытовском районе Львовской области, Бережанах, Залещицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области ограничена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения; прием посетителей в общественных учреждениях; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, а в г. Славута и в Волочисском районе Хмельницкой области, г. Канев Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой еще и посещение учебных заведений соискателями образования, исключая учреждения дошкольного образования.

В г. Нежин и Носовском районе Черниговской области ограничен прием посетителей учреждениями культуры, кинотеатрами, заведениями общественного питания; посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что при каких условиях населенный пункт попадает в «красную» зону.

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