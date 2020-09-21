Украина возобновила работу пункта пропуска на границе с Беларусью, закрытого из-за натиска хасидов

Контрольно-пропускной пункт «Новые Яриловичи» на границе с Беларусью, ранее закрытый из-за хасидов, пытавшихся въехать в Украину несмотря на карантинный запрет, возобновил работу.

Как сообщают в украинской таможенной службе, закрытие КПП привело к тому, что за последние дни перед пунктом пропуска накопились сотни автомобилей.

«В очереди на въезд в Украину сейчас находится около 550 транспортных средств, на выезд — 250. Просим граждан, перевозчиков и субъектов внешне-экономической деятельности учитывать эту информацию при планировании поездок из и в Беларусь», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне минувших выходных хасиды сняли «блокаду» границы и вернулись на территорию Беларуси, оставив после себя много мусора.

Фото со странички Государственной таможенной службы Украины в соцсетях.

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