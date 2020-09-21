Фокин предложил создать временное правительство на неподконтрольных территориях Донбасса

Витольд Фокин, замглавы украинской делегации в минской переговорной группе, предлагает новый план для Донбасса. После инициатив о всеобщей амнистии и особом статусе для всего региона Фокин хочет, чтобы на оккупированном Донбассе появилось временное международное правительство. Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

Временная администрация, о которой говорит Фокин, должна будет подготовить почву для проведения на Донбассе местных выборов. «Прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность… В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и образовать временное международное правительство на этих территориях, которые сейчас неподконтрольны Украине», — приводит заявление Фокина УНН.

Переговорщик напомнил, что Совет безопасности ООН наделен правом создавать международное временное правительство на определенный срок (один-два года), а безопасность в регионе могут обеспечить миротворцы ООН.

Комментируя резкую реакцию на его инициативы по Донбассу, Фокин заверил, что пока в отставку не собирается. Критическим будет ближайший месяц. Если от власти не будет интереса к предложениям Фокина, то замглавы делегации обещает задуматься об уходе из Трехсторонней контактной группы.

«Не потому, что меня сейчас полощут в грязи. Это меня не сломает. Но если я не получу поддержки от власти, я вынужден буду уйти», — заявил он.

Напомним, на 29 сентября в Раде назначена встреча депутатов с Фокиным, где переговорщик попытается объяснить свои последние заявления, спровоцировавшие скандал.

Фото nrcu.gov.ua

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