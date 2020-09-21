Сейчас цель Кремля — Беларусь, а не Украина. Она нужна Путину полностью, — Фельгенгауэр

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», начавшиеся на территории Южного военного округа России, не выльются в военную операцию против Украины — Кремль сосредоточил все внимание на Беларуси.

Такую точку зрения в комментарии «Обозревателю» высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

«Пока нет оснований считать, что сейчас вдруг осенью начнется какой-то конфликт с Украиной», — отметил он и добавил, что угроза полномасштабного наступления России может возникнуть в случае «серьезной дестабилизации» ситуации. В то же время Павел Фельгенгауэр считает, что поводом к войне может стать ситуация в Беларуси: «Может рухнуть режим Лукашенко, и это будет сигналом».

Эксперт утверждает, что в Кремле готовятся к негативному для него сценарию в Беларуси, где у Лукашенко нет существенного силового резерва. «Теперь там на постоянной основе под видом учений будет российский контингент», — отметил он и добавил, что Россия может попытаться оккупировать территорию РБ, повторив «украинский сценарий». Однако, по его словам, Кремль «не будет размениваться» на какую-то часть соседнего государства: «Возможна оккупация всей территории».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне российско-белорусских военных учений Украины усилила охрану государственной границы.

Фото с сайта президента России.

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