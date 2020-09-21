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Украина

У погоревшего на взятке нардепа Юрченко нашли еще и незарегистрированное оружие

17:45 21 сентября 2020
юрченко

В Киеве в Высшем антикоррупционном суде решают судьбу народного депутата Александра Юрченко, бывшего члена фракции «Слуга народа». Парламентария подозревают в получении взятки. Обвинители требуют арестовать депутата и установить залог не ниже 6,5 млн гривен.

В ходе заседания всплыли резонансные факты по поводу Юрченко. Как оказалось, при обыске у депутата был обнаружен незарегистрированный пистолет. Оружие нашли детективы НАБУ, прибывшие 16 сентября проверить дом родителей Юрченко. В припаркованном автомобиле на пассажирском сидении был замечен пистолет. Пока представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры ездили за санкцией на обыск автомобиля, у машины остались дежурить детективы НАБУ. Они жаловались, что Юрченко с адвокатом пытались заставить детективов отойти от машины. Об этом сообщает РБК-Украина.

САП провела проверку и выяснила, что у депутата нет разрешения на хранение оружия.

Напомним, НАБУ заявило, что обнаружило признаки коррупционных деяний в депутатской среде. Были опубликованы аудиозаписи, на которых парламентарий с посредником обсуждают взятку за лоббирование законопроекта об отходах. В НАБУ говорят, что под видом заказчика лоббистских услуг выступил один из детективов бюро.

Фото Олександр Юрченко/Facebook

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