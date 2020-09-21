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Украина

Зеленский назначил нового посла Украины в Италии: кто такой Ярослав Мельник

18:26 21 сентября 2020
Флаги

В понедельник, 21 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мельника послом Украины в Итальянской Республике. Ранее глава государства назначил нового командующего Силами спецопераций ВСУ.

Как сообщает офис президента, назначение осуществлено указом № 399/2020 от 21 сентября.

«Назначить Мельника Ярослава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Итальянской Республике», — сказано в документе.

Ярослав Мельник родился в 1980 году в Ровенской области, окончил Институте международных отношений Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко и Институт последипломного образования Национального университета водного хозяйства и природопользования.

На Государственной службе — с 2002 года. С 2008 года по 2010 год — заместитель руководителя торгово-экономической миссии Посольства Украины в Итальянской Республике при Генеральном консульстве в Милане Министерства экономики Украины. С 2010 года по 2014 год — первый заместитель руководителя главного управления государственного протокола и церемониала администрации президента Украины, а с 2014 года — руководитель этой структуры.

Ранее неожиданно ушел в отставку глава Черниговской ОГА.

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