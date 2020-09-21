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Украина

В соцсети завелся псевдоволонтер, собирающий информацию о ВСУ

19:16 21 сентября 2020
ВСУ

Участились случаи, когда люди, которые представляются волонтерами, знакомятся с бойцами ВСУ и пытаются выведывать данные о передвижениях войск. Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики активизировались, несмотря на перемирие.

Военнослужащий ВСУ, который зарегистрирован в Facebook под ником Рома Баткович, предостерегает от доверительного общения в соцсетях с незнакомыми людьми, представляющимися волонтерами. Так, в последнее время участились случаи, когда такие лица пытаются выяснить у военнослужащих секретную информацию.

С Ромой Батковичем общался псевдоволонтер Денис Гаврилюк, который настойчиво спрашивал у него, когда его подразделение сменит определенную бригаду, а также пытался выяснить номер мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что Ярош прокомментировал запрет украинским воинам открывать огонь на Донбассе.

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