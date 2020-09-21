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Украина

Для украинских военных разработали новый сухпаек: чем теперь будут кормить на передовой (фото)

20:03 21 сентября 2020
питание

После множества проблем с финансированием питания для военнослужащих Минобороны разработало новый сухой паек для армии. Планируется, что такие наборы будут выдавать военным, находящимся вне пункта постоянной дислокации своей части, а также бойцам, выполняющим задания на передовой в районе ООС.

Как сообщили в Минобороны, на сегодня в ВСУ есть два вида сухих пайков: устаревшая «10-я норма» и введенная в 2016 году «15-я норма». Тот паек, что был презентован армии 21 сентября, это «улучшенная 10-я норма», но рассчитанная не на суточный, а на разовый прием пищи.

пакет

В стандартный разовый рацион входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов основного блюда (например, гречка с овощами и 50 граммами свинины), галетное печенье, мед в стиках, кофе и чай.

Говоря об отличиях нового сухого пайка, оборонное ведомство обращает внимание на увеличенное содержание мяса, а также на использование реторт-пакетов вместо жестяных банок.

Напомним, в 2019 году Окружной административный суд Киева признал недействительным приказ о проведении реформы питания в ВСУ.

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