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Украина

В Украине появились новые номерные знаки: для каких авто они предназначены

23:55 21 сентября 2020
Электромобиль

Власти страны демонстрируют решимость идти в ногу со временем и помимо принятия в первом чтении двух законопроектов, направленные на стимулирование приобретения и производства электромобилей и связанных с ними товаров, ввели новые номерные знаки, которые будут устанавливаться на автомобили, работающие от электричества.

Использование специальных номерных знаков для электрокаров регламентируется законом № 10405, который вступил еще в январе этого года. Однако выдавать новые номера стали только недавно.

Как они выглядят «вживую», показали в Facebook-сообществе Electrocars Club Ukraine.

«А вы уже получали зелёный номер? Не сильно он то и зелёный…», — пишет основатель группы Геннадий Мудрицкий.

Таким образом он комментирует положение закона о том, что специальные номера для электромобилей должны быть в зеленом цвете.

Такой цвет служит показателем того, что у данных машин — нулевой уровень выброса вредных веществ, написал на своей странице в соцсети один из авторов проекта и заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин.

Также он отмечает еще одну особенность новых номеров — использование исключительно латиницы.

Кроме того, отдельно будут обозначать такси — для этого используются сочетания TZ, TY, TW, а также TV.

Еще один момент — владельцами «экологических» номеров станут граждане, которые проведут растаможку «евроблях» на полностью электрическом двигателе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока наши сограждане пытаются ввести в Украину импортные электромобили, американские полицейские пересаживаются на украинские электробайки.

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