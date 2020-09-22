"Ситуация с COVID-19 достаточно напряженная": в Минздраве рассказали, как уменьшат нагрузку на медиков

Глава Министерстве здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил приходящую из различных регионов страны информацию о нехватке в больницах коек, оснащенных всем необходимым для лечения больных с коронавирусом.

Об этом заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV.

«Мы расцениваем ситуацию с коронавирусом как достаточно напряженную. Потому что из 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 108», — сказал министр.

При этом Степанов поделился некоторыми «ноу-хау», которые разработаны в ведомстве для того, чтобы облегчить работу медиков. В их числе — отмена ПЦР-теста при отсутствии симптомов на 14-й день самоизоляции, которая поможет разгрузить лаборатории и сократить очереди на тестирование.

«Мы меняем подходы. Например у нас в стандартах было прописано, что все люди, которые прибывают на самоизоляции должны после 14 дня прости тест на коронавирус. Мы изменили стандарт оказания медицинской помощи и если человек 14 дней находится на самоизоляции, и у него нет ни одной симптома, то в таком случае ему не нужно делать ПЦР. Это разгружает лаборатории», — сказал чиновник понедельник.

Степанов отметил, что в случае, если в каком-то регионе возникают очереди на проведение тестирования из-за большой загрузки лабораторий, Минздрав подключает лаборатории соседних регионов.

«Если где-то возникают такие проблемы, мы сразу перевозим тесты в другие города», — сказал он.

Комментируя расходование средств на борьбу с COVID-19, Степанов отметил, что Минздрав получил все необходимые для этого ресурсы и, при необходимости, объем этих ресурсов может быть увеличен.

«У нас есть четкое понимание в правительстве что если завтра нам понадобится еще средства для борьбы с COVID-19, эти средства будут найдены», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ввела ограничения на территориях, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Ряд ограничений уже начал действовать с полуночи вторника, 22 сентября.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter