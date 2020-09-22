"Создают условия для заражения COVID-19": стало известно об ужасающих условиях содержания фигурантов "дел Хизб ут-Тахрир"

Судьбу фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева, которого оккупанты вывезли из Крыма в Башкортостан (РФ) и заразили COVID-19 в местной колонии, могут повторить другие узники оккупантов, которых незаконно удерживают в тюрьме.

Такой вывод можно сделать из сообщения Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой о том, что она обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой из-за нарушения прав крымчан, попросив о предоставлении им надлежащего питания и медицинской помощи.

Об этом Денисова написала в Facebook.

В частности, она сообщила, что ни один из крымских татар ни дня не обеспечивался средствами индивидуальной защиты и дезинфекторами, чем искусственно создаются условия для заражения их коронавирусом.

Кроме того, вторую «симферопольскую группу» и третью «бахчисарайскую группу», а это 29 крымских татар, по словам омбудсмена, перемещают с грубым нарушением прав из СИЗО в так называемые контролируемые оккупационными властями РФ правоохранительные органы.

При этом фигуранты второй «симферопольской группы» вынуждены в течение месяца по 14−16 часов находиться на следственных действиях в помещениях, не приспособленых для одновременного пребывания большого количества людей, и без соответствующего питания.

Кроме того, по словам Денисовой, крымские татары не получают необходимого медицинского обеспечения в течение длительного времени.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с новыми приговорами семи осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир», которых приговорили к 13−19 годам тюрьмы.

Также Соединенные Штаты выступили с осуждением политически мотивированного приговора крымским татарам в рамках дела «Хизб ут-Тахрир».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во всем мире проходят акции в поддержку крымских татар, которых незаконно удерживают в тюрьмах. В частности, на прошлой неделе в центре Москвы провели флешмоб в поддержку фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».

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