В Украине увеличили прожиточный минимум для некоторых групп людей с инвалидностью: что об этом известно

В связи с ростом налогов и уменьшением субсидий президент Владимир Зеленский подписал закон, который усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Об этом говорится в сообщении Офиса главы государства.

«Президент Владимир Зеленский подписал закон № 851-IX о повышении уровня государственной поддержки лиц с инвалидностью с детства, который увеличивает прожиточный минимум для данной категории граждан», — сказано в сообщении.

Документ вносит изменения в статью 3 закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» в части повышения надбавки на уход.

Согласно данному закону, надбавка для людей с инвалидностью с детства будет поэтапной и увеличится следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021 — с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а с января 2022 — до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы: с 1 января 2021 — с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В то же время одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе выплаты с 1 января 2021 года увеличатся с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; выплаты на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет с 1 января 2021 года возрастут со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 — до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет. А выплаты на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет будут повышены с 1 января 2021 года со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а с 1 января 2022 — до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Напомним, что закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины „О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью“ по повышению лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход» № 851-IX Верховная Рада приняла 2 сентября текущего года.

Также парламентарии намерены разрешить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, имеющим инвалидность, жить в приемных семьях до 23 лет; Рада приняла соответствующий законопроект № 3594 за основу в первом чтении.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Зеленский назначил пожизненные стипендии двум категориям граждан.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter