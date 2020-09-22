Трубе нашли новую замену

Бывшему руководителю ГБР Роману Трубе, который потерял шанс на восстановление в своей должности, нашли новую замену: новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев.

Сейчас именно он указан в этой должности на сайте ведомства в разделе «руководство».

По результатам открытого конкурса в августе 2020 Алексей Сухачев был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Он родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение».

С 2000 года начал военную службу в органах государственной безопасности, прошел путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя главного управления центрального управления СБУ.

В 2017—2019 годах работал заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры.

В 2019—2020 годах проходил военную службу в Службе внешней разведки.

Напомним, первым директором ГБР был Роман Труба, занимавший должность с 22 ноября 2017 года. Однако в декабре-2019 президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Госбюро расследований, который предусматривал увольнение Трубы.

27 декабря 2019 года главой ГБР стала Ирина Венедиктова. 17 марта она заняла пост генпрокурора Украины. После назначения Венедиктовой на новую должность и.о. главы ГБР занял Александр Соколов. Теперь его сменил Алексей Сухачев.

Ранее сообщалось, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков стал первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе Государственное бюро расследований завершило следствие по большому «крымскому делу» — об аннексии полуострова Россией и о факторах, этому поспособствовавших. В государственной измене обвиняются четверо бывших высокопоставленных лиц Украины, в том числе экс-президент Виктор Янукович. Кроме бывшего главы государства, обвиняемыми в суде станут Владимир Замана (начальник Генштаба ВСУ до 19.02.2014), Дмитрий Саламатин (министр обороны в 2012-м, а до этого глава «Укроборонпрома»), Павел Лебедев (министр обороны до 27.02.2014).

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