Россия развалится: американский военный рассказал, как Украине вернуть свои территории

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах считает, что Украине удастся возвратить захваченные Россией территории, но при этом урегулировать конфликт на Донбассе будет куда более сложно, чем вернуть Крым.

Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону.

«Что касается Крыма… Я думаю, что Россия все-таки развалится — надеюсь, до того, как [развалится] Украина, — и Крым тоже отойдет. И будет или независимой какой-то структурой, или придет обратно в Украину», — считает американский военный в отставке.

Причем условием для возвращения полуострова в состав нашей страны он считает высокий уровень жизни в Украине: хорошие заработные платы, отсутствие коррупции, благоприятные условия для развития.

Такой же ход событий он считает предпочтительным и для разрешения военного конфликта на Донбассе.

«Я хочу, чтобы у Украины был высокий уровень жизни, чтобы она была полноценной европейской страной, чтобы люди, которые сейчас живут на Донбассе, сказали: „Мы — украинцы, и мы хотим быть с Украиной“. И это будет их решение, а не вы будете брать [регион] лобовой атакой», — отметил Табах.

При этом капитан 1-го ранга ВМС США в отставке уверен, что украинская армия может военным путем отвоевать оккупированные территории Донбасса уже сейчас.

«Мое лично мнение: с военной точки зрения вы Донбасс можете взять завтра. Ваша [сегодняшняя] армия — не [армия] 2014 года. Она отлично вооружена. Она обстрелянная, сильная. Там есть боевой опыт, а он ничем незаменим. Может быть, патриотизма нет, но профессионализм есть», — сказал американский офицер.

Но в этом случае перед страной возникнет вопрос «Что дальше?»

Даже если Европейский союз и США помогут отстроить инфраструктуру и занять людей, украинцам будет нелегко найти взаимопонимание с теми, кто живет сейчас на оккупированных территориях, и начать воспринимать их как «полноценных» своих сограждан.

«Я. слышу на улицах, как относятся здесь к людям с Донбасса, из Донецка и Луганска, эти некрасивые слова, которые в их отношении используют… А потом: что с правами человека? Тех, у кого кровь на руках, вы арестуете и отдадите под трибунал, а что с теми, кто пошел купить буханку хлеба или просто работал на заводе там? Они кто будут: предатели, коллаборанты? Это надо как-то обсудить, как-то решить. А кто это решит? Очень сложный вопрос», — отметил Табах.

Не менее сложным, по его мнению, в вопросе реинтеграции Донбасса станет вопрос переселенцев: смогут ли вернуться к себе на родину не только те, кто сейчас живет в Одессе или Киеве, но и уехавшие в Россию? Согласно международному праву, они имеют право это сделать, и если государство будет препятствовать такому ходу событий, то рискует нарваться на осуждение международного сообщества.

Напомним, что по состоянию на 14 сентября 2020 года, по данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев с Донбасса и из Крыма.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, к реинтеграции Донбасса нужно готовиться уже сегодня.

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