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Украина

Тепло и дожди: как изменится погода с приходом астрономической осени

7:22 22 сентября 2020
погода

Установившая в Украине теплая погода останется такой даже после наступления астрономической осени. Осеннее равноденствие, которое приходится на 22 сентября (на 16.31 по киевскому времени) перемен не принесет, днем по-прежнему будет тепло, а по ночам по-сентябрьски холодно — до 4 градусов.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 22 сентября днем столбики термометров покажут до +25 градусов.

23 сентября достаточно тепло, даже ночные температуры станут комфортнее.

24 сентября возможны дожди в западных областях, на остальной территории без осадков.

В конце недели на западе снова дожди, в зону осадков попадут Карпаты, Прикарпатье и Закарпатье, Буковина и Волынь, часть Хмельницкой области.

Напомним, ранее синоптики рассказали в интервью «ФАКТАМ», каких сюрпризов стоит ждать от погоды осенью и в начале зимы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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