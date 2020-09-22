Тепло и дожди: как изменится погода с приходом астрономической осени
Установившая в Украине теплая погода останется такой даже после наступления астрономической осени. Осеннее равноденствие, которое приходится на 22 сентября (на 16.31 по киевскому времени) перемен не принесет, днем по-прежнему будет тепло, а по ночам по-сентябрьски холодно — до 4 градусов.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 22 сентября днем столбики термометров покажут до +25 градусов.
23 сентября достаточно тепло, даже ночные температуры станут комфортнее.
24 сентября возможны дожди в западных областях, на остальной территории без осадков.
В конце недели на западе снова дожди, в зону осадков попадут Карпаты, Прикарпатье и Закарпатье, Буковина и Волынь, часть Хмельницкой области.
Напомним, ранее синоптики рассказали в интервью «ФАКТАМ», каких сюрпризов стоит ждать от погоды осенью и в начале зимы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»20
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