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Украина

Фокин припомнил свой статус «врага России №1»

11:04 22 сентября 2020
Витольд Фокин

Замглавы делегации украинских переговорщиков в ТКГ Витольд Фокин, ранее заявивший о необходимости «временного международного правительства» в ОРДЛО, вспомнил, как его считали «врагом России № 1».

В эфире «Украинского радио» Фокин, говоря о времени своего премьерства, вспомнил депутата Владимира Пилипчука, называвшего его «рукой Москвы» и «кремлевским агентом», а также главу правительства РФ Егора Гайдара, считавшего его «врагом России № 1».

«Как слова Пилипчука, так и рассуждения Гайдара — все это ложь. Я никогда не был врагом России, как не был врагом США, Израиля, Польши, но я был и остаюсь гражданином Украины, и ее интересы для меня — превыше всего», — заявил Фокин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заявление Фокина о необходимости «всеобщей амнистии на Донбассе» вызвало шквал критики в Украине и его вызов «на ковер» в Верховную Раду.

Фото из Википедии.

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