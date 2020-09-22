ВСУ скоро получат станции для отслеживания и уничтожения врага (фото, видео)

Новая станция может устанавливаться на вертолеты, беспилотники, корабли, бронетехнику. Ранее Украине успешно испытали новый ракетный комплекс «воздух-земля».

Как сообщает Defense Express, новая военная техника уже проходит испытания, после чего сможет быть принята на вооружение. Это оптико-прицельная станция наведения (ОПСН) в составе модернизированного самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С». Она предназначена для теленаблюдения, выбора и сопровождения цели наводчиком, определения дистанции и формирования на программном расстоянии лазерного информполя управления противотанковой ракетой. Станция может интегрироваться на дроны, вертолеты, БТР, БМП, морскую технику.

«Дальность пуска ракеты — 7 км, дальность обнаружения цели, как в телевизионном, так и в тепловизионном канале, а также дальность работы лазерного дальномера — 12 км», — утверждает главный конструктор «Изюмского приборостроительного завода» Валерий Коваленко.

Система имеет четыре контуров стабилизации — это дает возможность вести огонь с ходу. Для наземных боевых машин будет использоваться более простая двухконтурная прицельная система.

Ранее сообщалось, что под Одессой испытали ракетные комплексы «Ольха М» и «Нептун».

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