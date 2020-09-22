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Украина

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

15:28 22 сентября 2020
Геннадий Кернес

У городского головы Харькова Геннадия Кернеса, который заболел коронавирусом COVID-19 и был госпитализирован в немецкую клинику «Шарите», значительно улучшилось состояние здоровья.

Как написал Родион Гайсинский, пасынок Кернеса, в своем Іnstagram, мэр Харькова чувствует себя лучше и собирается участвовать в предстоящих местных выборах.

«Состояние намного лучше, врачи решают, когда смогут отпустить в Харьков», — написал Гайсинский. При этом он добавил, что связь в палате клиники до сих пор запрещена.

Напоминаем, что мэра Харькова отправили на лечение в Германию на специальном медицинском самолете, который перед этим перевез российского оппозиционного политика Алексея Навального после отравления.

Ранее сообщалось, что стала известна причина заражения Кернеса коронавирусом.

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