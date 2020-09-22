В ООН назвали дискриминационным требование украинских властей установить приложение «Дій вдома»
Мониторинговая миссия ООН дала негативную оценку требованию украинской стороны установить приложение «Дій вдома» для граждан, которые пересекают контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.
Об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила на брифинге, который проводил «Украинский кризисный медиа-центр».
«Лица, которые въезжали на территорию, контролируемую правительством, должны были установить мобильное приложение „Дій вдома“, что, по сути, было дискриминацией по отношению к лицам, которые не могли себе позволить смартфоны», — утверждает Богнер.
Ранее сообщалось, что на КПВВ на Донбассе орудуют мошенники, которые под видом «волонтеров» навязывают людям, пересекающим линию разграничения, платные услуги по установке мобильного приложения «Дій дома».121
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