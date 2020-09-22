28.11 / 28.31 32.88 / 33.29
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кремль заплатил сотни миллионов долларов, чтобы Харьков встретил российские танки "хлебом-солью", — политолог

16:29 22 сентября 2020
Чемодан долларов

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей, ранее заявлявший, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласилось на поглощение страны Россией, в интервью изданию «Гордон» рассказал, что в 2014 году Кремль выделял миллиарды долларов на подкуп руководства Харькова.

«Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс», — заявил Соловей и добавил, что первый «транш» составлял 500 миллионов долларов.

Отметив, что Россия хотела включить в свой состав восточные, южные и часть центральных областей Украины, он добавил: «Вся территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе „Новороссия“, должна была войти состав РФ… Никто в Кремле, когда планы только строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось неуспехом и стало личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничилось только Донбассом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Станислав Белковский предположил, что Валерий Соловей является человеком, на которого сделали ставку российские спецслужбы в качестве будущего президента России.

Изображение S K с сайта Pixabay.

532

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Чемодан долларов

Кремль заплатил сотни миллионов долларов, чтобы Харьков встретил российские танки "хлебом-солью", — политолог

Руслан Владыко

В Минске вынесли приговор "неосторожному" убийце основателя группы "Ляпис Трубецкой"

ДТП с мотоциклом

"Водитель засмеялся и добавил скорости": на Ровенщине депутат устроил автокатастрофу (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер