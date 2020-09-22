Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей, ранее заявлявший, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласилось на поглощение страны Россией, в интервью изданию «Гордон» рассказал, что в 2014 году Кремль выделял миллиарды долларов на подкуп руководства Харькова.

«Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс», — заявил Соловей и добавил, что первый «транш» составлял 500 миллионов долларов.

Отметив, что Россия хотела включить в свой состав восточные, южные и часть центральных областей Украины, он добавил: «Вся территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе „Новороссия“, должна была войти состав РФ… Никто в Кремле, когда планы только строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось неуспехом и стало личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничилось только Донбассом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Станислав Белковский предположил, что Валерий Соловей является человеком, на которого сделали ставку российские спецслужбы в качестве будущего президента России.

Изображение S K с сайта Pixabay.

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