Сын Кернеса оказался болен коронавирусом

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова проговорилась в Stories, что ее супруг Даниил тоже болеет/болел COVID-19. Ранее она призналась о собственном инфицировании и поделилась опытом в борьбе с коронавирусом — по ее словам, она лечится гомеопатией под присмотром врача и ждет отрицательного результата теста в скором времени.

«Многие из вас благодарят меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях…», — рассказала молодая женщина в Instagram.

О состоянии дочери семейной пары пока ничего не известно.

По данным СМИ, Приваловы живут в Киеве, Юлия занимается продвижением собственного бренда здорового питания YARO.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес проходит лечение от осложнений коронавируса в Берлине.

Фото Instagram Юлии Приваловой

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