28.11 / 28.31 32.88 / 33.29
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сын Кернеса оказался болен коронавирусом

16:53 22 сентября 2020
Семейство Приваловых

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова проговорилась в Stories, что ее супруг Даниил тоже болеет/болел COVID-19. Ранее она призналась о собственном инфицировании и поделилась опытом в борьбе с коронавирусом — по ее словам, она лечится гомеопатией под присмотром врача и ждет отрицательного результата теста в скором времени.

«Многие из вас благодарят меня за мою честность, честность по отношению к вам, подписчикам, за мою натуральность, естественность. За то, что я открыто заявляю о своих позициях. Тоже ценю это качество не только в себе, но и в других людях…», — рассказала молодая женщина в Instagram.

О состоянии дочери семейной пары пока ничего не известно.

По данным СМИ, Приваловы живут в Киеве, Юлия занимается продвижением собственного бренда здорового питания YARO.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес проходит лечение от осложнений коронавируса в Берлине.

Фото Instagram Юлии Приваловой

307

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Чемодан долларов

Кремль заплатил сотни миллионов долларов, чтобы Харьков встретил российские танки "хлебом-солью", — политолог

Семейство Приваловых

Сын Кернеса оказался болен коронавирусом

ДТП с мотоциклом

"Водитель засмеялся и добавил скорости": на Ровенщине депутат устроил автокатастрофу (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер