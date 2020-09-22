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Украина

Боевики «ЛНР» объявили о задержании в Луганске «украинского шпиона» (видео)

17:07 22 сентября 2020
Владислав Лилипу

В оккупированном Луганске 21-летнего жителя, который якобы был завербован СБУ, чтобы Владислав Лилипу внедриться в ряды «народной милиции ЛНР» для сбора и передачи информации украинской спецслужбе. Ранее на Луганщине боевики арестовали мать восьмерых детей.

Как сообщает «Патріот Донбасу» задержанного «агента» зовут Владислав Лилипу. Якобы СБУ завербовала его еще в 2015 году при пересечении КПВВ Станица Луганская — тогда парню было 16 лет.

В так называемом «МГБ ЛНР» заявляют, что в 2020 году перед Лилипу поставили задачу внедриться в ряды «народной милиции ЛНР», чтобы собирать и передавать информацию, «составляющую государственную тайну».

Владислава Лилипу, по утверждениям боевиков, задержали при попытке передачи СБУ данных о численности составе подразделений «народной милиции ЛНР».

Напоминаем, в результате обмена пленными из подвалов боевиков в Украину вернулись 76 человек.

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