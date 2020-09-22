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Украина

В Украине запустили единый электронный билет на все виды транспорта

17:25 22 сентября 2020
В Украине запустили единый электронный билет на все виды транспорта

В Украине стартовал первый этап проекта по созданию единого электронного билета SmartTicket. По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, на данном этапе объединен единый электронный билет Киевской городской администрации и «Укрзализныци».

«Сегодня мы запустили в промышленный вариант SmartTicket, когда каждый может приобрести билет на порталах e-transport.gov.ua и SmartTicket.gov.ua. Это первый маленький этап. К концу года мы добавим еще несколько областей, международные автоперевозки и авиаперевозки», — заявил министр на брифинге во время Infrastructure Digital Day.

В будущем планируется единым электронным билетом связать все виды транспорта — поезда, самолеты, автобусы и общественный транспорт. И на портале https://e-transport.gov.ua/ пассажир уже в будущем сможет купить е-билет сразу на четыре вида транспорта или на два — например, на метро и самолет или на поезд и самолет. Считываться SmartTicket будет с помощью QR-кода на мобильном устройстве контролера.

Напомним, тестирование нового сервиса осуществлялось 1 сентября на столичной станции метро «Вокзальная». Купившие билет смогли также отправиться в поезде сообщением Константиновка — Киев.

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