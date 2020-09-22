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Украина

Беларусь отмалчивается по поводу обыска машины украинского посла

17:32 22 сентября 2020
Игорь Кизим

Беларусь до сих пор не ответила на ноту, которая была отправлена из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Как сообщает «Радио Свобода», в Министерство иностранных дел Украины был отправлен запрос по этому поводу.

«После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответа не получено. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности», — проинформировали в МИД.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Беларуси Игорь Кизим вернулся из Киева в Минск, но отношения между странами пока поставлены на паузу.

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