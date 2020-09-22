Госдума России утвердила наказание для тех, кто считает Крым украинским

Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки, касающиеся новых норм административной ответственности и об усилении уголовной ответственности за действия и призывы к отчуждению части территории России. Теперь в РФ тем, кто считает Крым украинским, грозят крупные штрафы или лишение свободы.

Как сообщает Госдума РФ, в первом чтении приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ о введении новых норм административной ответственности и об усилении уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям.

Административная ответственность за публичное признание Крыма частью Украины предусматривает штрафы от 30 тысяч до 500 тысяч рублей. Уголовная ответственность устанавливает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Ранее американский военный назвал способ возвращения Украиной территорий.

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