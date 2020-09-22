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Украина

Доллар в Украине обновил годовой рекорд

18:18 22 сентября 2020
Доллары США

Национальный банк установил официальный курс национальной валюты к доллару США на 23 сентября на уровне 28,20 гривен за доллар. Таким образом, курс повысился до абсолютного максимума с начала года.

В соответствии с данным государственного регулятора, официальный курс гривни к доллару на 23 сентября установлен на уровне 28,2059 гривен за 1 доллар (+0,0037 гривен по сравнению с предыдущим банковским днем).

Выше курс в последний раз был 13 января 2019 года — тогда он составлял 28,27015 гривен за доллар.

Напомним, проект государственного бюджета на 2021 год сверстан правительством из расчета 29,1 гривни за доллар.

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