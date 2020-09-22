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Украина

На Днепропетровщине резко ужесточили карантин

19:42 22 сентября 2020
Дети

В Днепропетровской области, где наблюдается стремительный рост инфицирования COVID-19, принято решение об ужесточении карантинных ограничений уже с 22 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба областной администрации в Facebook, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайной ситуации поддержали введение запрета на проведение дискотек, работу ночных клубов, деятельность заведений общественного питания с организацией досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т. д.).

Также действуют ограничения на посещение детских учреждений и учреждений внешкольного образования.

«Посещение школ, садов, учреждений внешкольного и специализированной художественной образования запрещено в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с пациентом, больным COVID-19, находится более 50% соискателей образования и персонала», — говорится в сообщении.

В то же время театрально-концертную деятельность решено не прекращать, а ужесточить карантинные требования к организаторам.

Напомним, с 21 сентября в Украине обновили карантинное зонирование, в соответствии с которым Днепр по-прежнему входит в безопасную «зеленую» зону.

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