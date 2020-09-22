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Украина

Вместо штрафа — тюрьма: Зеленский подложил свинью автоугонщикам

20:20 22 сентября 2020
Угонщик

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания за угон транспортных средств, который Рада приняла 3 сентября 2020 года.

С вступлением закона в силу (это произойдет со дня его официального опубликования) виновник больше не отделается штрафом — такие действия будут наказываться ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового за незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Эти же действия, совершенные организованной группой или соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, минувшим летом в Киеве двое автоугонщиков поразили патрульных — они угнали… маршрутный автобус. Однако до них в Харькове произошло еще более «крутое» ЧП — там мужчина попытался угнать маршрутку прямо с пассажирами.

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Вместо штрафа — тюрьма: Зеленский подложил свинью автоугонщикам

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