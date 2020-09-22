28.11 / 28.31 32.87 / 33.29
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Искусственные осадки не спасут Крым от обезвоживания: ученые назвали причину

22:53 22 сентября 2020
Искусственные осадки не спасут Крым от обезвоживания: ученые назвали причину

Искусственный вызов осадков в Крыму, к которому решили прибегнуть оккупанты для преодоления критического водного дефицита, не решит проблему полуострова. Такое мнение выразила заведующая кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра.

«Как правило, такой метод используют тогда, когда нужно получить осадки в определенный сезон и промежуток времени… Он, вероятно, может применяться, но как дополнительный и в комплексе с другими методами и подходами в решении водной проблемы региона», — заявила гидроэколог, которую цитирует ресурс Крым.Реалии.

Она отметила, что ранее Россия использовала такой метод при тушении лесных пожаров, однако технология должна регулируются целым рядом ГОСТов по активному воздействию на гидрометеорологические процессы.

В свою очередь эксперт по вопросам изменения климата Национального экологического центра Украины Георгий Веремийчик допустил, что применение химического вещества, которое используется при вызове искусственных осадков, может быть небезопасно.

Напомним, 19 сентября оккупанты перевели Алушту на более жесткую экономию воды. Т.н. «администрация» города объявила, что в домах Алушты, Партенита и Малого Маяка давление в трубах будет снижено, а это значит, что с 23.00 до 05.00 вода будет идти тонкой струей и есть риск, что до верхних этажей она так и не доберется. При этом жителей призывают не набирать на ночь ванны и прочие емкости, чтобы не увеличивать расход воды.

88

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Кейт Миддлтон

В дешевых брюках и кроссовках: Кейт Миддлтон появилась на публике в парке в скромном спортивном образе (фото, видео)

Виктор Выхрист

Непобедимый украинский боксер-супертяжеловес забил соперника до потери сознания

Алексей Навальный

Путин заявил Макрону, что Навальный сам себя отравил, — СМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер