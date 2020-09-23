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Украина

"Укрзалізниця" возобновила продажу билетов на закрытых из-за коронавируса станциях (список)

0:10 23 сентября 2020
Укрзализныця

В связи с тем, что Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Украине изменила с понедельника, 21 сентября, карантинное зонирование, «Укрзалізниця» возобновила продажу билетов на ряд поездов из станций, где ранее продажа билетов была временно остановлена.

Об этом говорится в сообщении на сайте железнодорожного оператора.

В частности, открыта продажа билетов со станций Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №½ Ивано-Франковск — Константиновка,
  • № 8/7 Черновцы — Киев,
  • № 12/11 Одесса — Львов,
  • № 15/16 Харьков — Рахов,
  • № 21/22 Харьков — Трускавец,
  • № 41/42 Днепр — Трускавец,
  • № 43/44 Ивано-Франковск — Киев,
  • № 45/46 Ужгород — Лисичанск,
  • № 49/50 Киев — Трускавец,
  • № 81/82 Киев — Ужгород,
  • № 86/85 Львов — Новоалексеевка,
  • № 98/97 Ковель — Киев,
  • № 108/107 Одесса — Ужгород,
  • № 110/109 Львов — Херсон,
  • № 118/117 Черновцы — Киев,
  • № 136/135 Одесса — Черновцы,
  • № 145/146 Киев — Измаил,
  • № 217/218 Киев — Рахов,
  • № 702/701 Львов — Черновцы,
  • № 715/716 Киев — Львов,
  • № 743/744 Киев — Львов,
  • № 749/750 Киев — Ивано-Франковск.

Кроме того, со вторника, 22 сентября, возобновлена посадка пассажиров на станциях Нежин и Носовка, которые находятся в «красной» зоне карантина.

Пассажиры могут приобрести билеты из Нежина и Носовки на поезда сообщением:

  • № 45 / 46 Ужгород — Лисичанск;
  • № 774 / 773 Киев — Шостка;
  • № 779 / 780 Сумы — Киев, Винница;
  • № 786 / 785 Киев — Шостка.

При этом в компании отмечают, что все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр. Во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе необходимо обязательно одеть защитную маску или респиратор, пользоваться другими средствами индивидуальной защиты, а также строго соблюдать все рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с субботы, 25 сентября, возобновляются ежедневные рейсы скоростного поезда «Интерсити +» № 724/723 Киев — Харьков, в которых также будет оказываться услуга питания. Электропоезда будут останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава-Киевская. Всего между Киевом и Харьковом будут совершать рейсы три скоростных поезда Hyundai.

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