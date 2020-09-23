Украина вошла в тройку мировых "лидеров" по производству детского порно, — Кулеба

Несовершенство законодательства, позволяющее появляться различным «студиям» по изготовлению «клубнички» привело к тому, что Украина стала третьей в мире страной по количеству изготовленных материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми.

Об этом 22 сентября сообщил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба во время выступления на круглом столе «Уголовно-правовая защита детей от сексуальной эксплуатации и предотвращения повторной виктимизации детей в ходе уголовного производства», передает Суспільне.

«Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлением материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми», — сказал он.

Также Кулеба отметил, что помочь пострадавшему ребенку бывает крайне трудно из-за несовершенства законодательства и из-за того, что часто преступниками оказываются родители или родственники ребенка.

«В таком случае очень сложно дать правовую помощь пострадавшему ребенку, ведь фактически даже некому написать заявление. Из-за отсутствия надлежащей правовой защиты у ребенка все судебные заседания проходят без представителя ребенка, и часто, поскольку нет никаких возражений безопасности самого ребенка, преступники выходят под залог», — заявил детский омбудсмен.

По словам чиновника, это откровенно подвергает пострадавшего ребенка опасности.

Отдельной проблемой Кулеба считает повторные допросы пострадавших детей в судебном процессе. По его мнению, это влечет дополнительное травмирование детей, переживших насилие.

Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.

«Сегодня законодательно мы как общество, государство, говорим о том, что смотреть такие материалы — это нормально. Это — бизнес на детях. Поскольку есть спрос, то найдутся и те, кто удовлетворяет этот спрос. И тот, кто покупает, и то, кто производит — оба преступники. Это соглашение с совестью. Это люди, которые наживаются на насилии над ребенком, то, что травмирует ребенка на всю жизнь», — уверен он.

Поэтому Кулеба призвал Раду внести соответствующие изменения в украинское законодательство.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в нашей стране участились случаи насилия взрослых людей над несовершеннолетними детьми, притом в самой омерзительной форме — с дальнейшим бахвальством совершенными «подвигами» в сети. Один из подобных случаев был выявлен в Днепре, где, как установили правоохранители, музыкальный руководитель детского коллектива развращал 12-летнюю девочку.

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