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Украина

Спусковой крючок для санкций: дипломат рассказал, как добиться введения миротворцев на Донбасс

1:15 23 сентября 2020
Елисеев Константин

Введение миротворческой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Донбасс, которое Украина рассматривает как один из инструментов урегулирования продолжающегося там конфликта, вполне реально, но потребует от нашей страны дополнительных усилий на международной арене.

Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов дипломат Константин Елисеев, передает УНН.

Так, на замечание, что Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе, поэтому может ветировать в ООН любые решения, Елисеев признал, что все действительно «упирается в право вето», но есть другие рычаги, которые так же могут быть действенными.

«Если мы хотим продвинуть резолюцию по размещению на территории ОРДЛО миротворческой операции ООН с мандатом, который бы отвечал интересам Украины и при поддержке международных партнеров, я считаю, надо давить на Россию, выносить ее на повестку дня», — сказал Елисеев.

По его словам, если Россия будет вводить вето — это будет спусковым крючком для ужесточения санкций против России.

«Даже если Россия заблокирует, таким образом она признает, что она не заинтересована в мирном урегулировании ситуации на Донбассе», — пояснил Елисеев.

Напомним, Зеленский не видит миротворцев ООН на Донбассе, но приглашает их на границу с РФ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию глава парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин высказал мнение о том, что у президента Владимира Зеленского нет плана и механизма возвращения временно оккупированных территорий, поэтому добиться выполнения этой задачи теми способами, которые он предлагает, невозможно в принципе.

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