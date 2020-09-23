Кто-то должен закрыть границу: в ТКГ объяснили пользу от идеи Фокина о "международном правительстве" на Донбассе

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш считает, что идея о привлечении миротворцев ООН на Донбасс не нова, как и создание временной международной администрации на оккупированных территориях, и даже может быть оптимальным выходом из сложившейся на данное время патовой ситуации.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

«Идея не новая … Есть понятие международных временных администраций. Оно давно обсуждается, и Украина выступала с такой инициативой с трибуны ООН. Это решение блокируется Россией, которая является членом Совета безопасности. Хотя, на мой взгляд, это было бы оптимальным вариантом — если мы не говорим о военном освобождении, то кто-то должен создать переходные условия для возможности проведения там выборов. Кто-то должен закрыть границу», — сказал Гармаш, комментируя соответствующую идею заместителя главы делегации Витольда Фокина.

По его словам, согласно Минским соглашениями, Украина получает границу только после выборов, «но нигде не написано, что международные миротворцы не могут получить ее раньше, чтобы провести выборы».

Ранее экс-премьер-министр и заместитель главы украинской делегации в Тристороний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что обеспечить безопасность на Донбассе для проведения местных выборов может международный контингент ООН, для этого необходимо создать временное правительство.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сам замглавы делегации украинских переговорщиков в ТКГ Витольд Фокин заявил, что высказанные им идеи не являются пророссийскими или проамериканскими — в первую очередь он думает об интересах Украины.

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