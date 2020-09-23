В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит размер пенсий

В связи с тем, что обещанную части пенсионеров помощь перенесли на 2021 год, у части граждан возникли вопросы к тому, почему уже сейчас выплаты у некоторых категорий разнятся.

В Пенсионном фонде причиной этого называют то, что в 2017 году в рамках пенсионной реформы размер всех будущих выплат был уменьшен, пишет РБК-Украина.

Если раньше за каждый год стажа давали 1,35% расчетного заработка, то теперь всего 1%. Следовательно, у тех, кто вышел на пенсию до 2017 года, пенсия теоретически должна быть выше.

Полным стажем считается 35 лет.

Исходя из этой цифры можно провести примерный расчет.

Для этого нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней по стране умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель сейчас — около 10 тыс. грн.

К примеру, у получающего среднюю зарплату (около 10 тысяч) работника, расчет будущей пенсии будет выглядеть так: 10 тысяч умножить на 35, умножить на 1 и на 1%. Где единица — соотношение своей зарплаты к средней, 35 — стаж, а 1% - коэффициент оценки стажа, который у всех один.

Следовательно, со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию около 3500 грн.

Другой случай — физические лица-предприниматели, которые официально платят налоги с минимальной зарплаты. В таком случае коэффициент заработка в формуле будет значительно меньше единицы, а претендовать можно будет только на минимальную пенсию. Сейчас это 1712 грн (если есть полный стаж, можно получать больше).

Напомним, что на данный момент анонсированную правительством выплату надбавок для пенсионеров в возрасте от 75 лет будут получать только те, кому выполнилось 80 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 16 сентября, Кабмин Украины издал постановление, которое определяет вопрос индексации пенсий и доплат гражданам, относящимся к определенным возрастным категориям. Ежегодная индексация пенсий теперь будет производиться 1 марта. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2021 году пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но повысят их только около 8 млн пенсионеров.

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