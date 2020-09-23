28.11 / 28.31 32.87 / 33.29
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит размер пенсий

6:35 23 сентября 2020
Пенсия в Украине

В связи с тем, что обещанную части пенсионеров помощь перенесли на 2021 год, у части граждан возникли вопросы к тому, почему уже сейчас выплаты у некоторых категорий разнятся.

В Пенсионном фонде причиной этого называют то, что в 2017 году в рамках пенсионной реформы размер всех будущих выплат был уменьшен, пишет РБК-Украина.

Если раньше за каждый год стажа давали 1,35% расчетного заработка, то теперь всего 1%. Следовательно, у тех, кто вышел на пенсию до 2017 года, пенсия теоретически должна быть выше.

Полным стажем считается 35 лет.

Исходя из этой цифры можно провести примерный расчет.

Для этого нужно примерное соотношение своей зарплаты к средней по стране умножить на стаж, 1% и на среднюю зарплату за три прошедших года. Последний показатель сейчас — около 10 тыс. грн.

К примеру, у получающего среднюю зарплату (около 10 тысяч) работника, расчет будущей пенсии будет выглядеть так: 10 тысяч умножить на 35, умножить на 1 и на 1%. Где единица — соотношение своей зарплаты к средней, 35 — стаж, а 1% - коэффициент оценки стажа, который у всех один.

Следовательно, со средней зарплатой можно рассчитывать на пенсию около 3500 грн.

Другой случай — физические лица-предприниматели, которые официально платят налоги с минимальной зарплаты. В таком случае коэффициент заработка в формуле будет значительно меньше единицы, а претендовать можно будет только на минимальную пенсию. Сейчас это 1712 грн (если есть полный стаж, можно получать больше).

Напомним, что на данный момент анонсированную правительством выплату надбавок для пенсионеров в возрасте от 75 лет будут получать только те, кому выполнилось 80 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 16 сентября, Кабмин Украины издал постановление, которое определяет вопрос индексации пенсий и доплат гражданам, относящимся к определенным возрастным категориям. Ежегодная индексация пенсий теперь будет производиться 1 марта. По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в 2021 году пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, но повысят их только около 8 млн пенсионеров.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

Олег Винник оконфузился в концовке номера на «Танцях з зірками»

Случай в Китае

Издевательство в День учителя: "педагог" до смерти избил школьницу за неверный ответ

Пенсия в Украине

В Пенсионном фонде объяснили, от чего зависит размер пенсий

АЗС

На сколько подорожает бензин из-за роста курса доллара: прогноз эксперта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер