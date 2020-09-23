Солнце, дожди и снова солнце: синоптики рассказали об изменениях погоды на ближайшие дни

В среду, 23 сентября, на всей территории Украины продолжится сухая и ясная погода, а столбики термометров будут колебаться между отметками в +22 градуса на Прикарпатье и 26 градусов — на Николаевщине и Херсонщине. Об этом свидетельствует прогноз Украинского Гидрометцентра.

В Киеве день также обещает быть ясным, осадков не ожидается, температура воздуха днем составит +23-+25 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 23 сентября

В четверг, 24 сентября, на Запад Украины придут грозовые дожди, которые незначительно снизят температуру воздуха на этой территории, а на остальной части страны по-прежнему будет малооблачно и сухо.

Прогноз погоды на 24 сентября

В последний день рабочей недели, 25 сентября, осадки прекратятся и на западе Украины, одновременно там потеплеет до +25 градусов, а в Донецке и Херсоне — до +27 градусов.

Прогноз погоды на 25 сентября

Ранее народный синоптик Владимир Деркач заявил «ФАКТАМ», что в конце сентября украинцев ждет умеренное тепло днем, прохладные ночи, но без заморозков, и отсутствие дождя.

Фото YouTube/Fer Mata



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