Роспуск Рады невозможен: Разумков назвал причину

Роспуск Верховной Рады Украины, возможность которого обсуждают как представители власти, так и их политические оппоненты, практически невозможен, так как парламентское большинство состоит из 246 нардепов.

Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в интервью телеканалу «Прямой», передает «Укринформ».

«Основанием для досрочного прекращения полномочий (ВР прошлого созыва — ред.) было даже не доверие или недоверие — было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства… в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов», — напомнил глава парламента.

По его подсчетам, на сегодняшний день в монобольшинство входят 246 парламентариев, и это больше, чем необходимо для коалиции.

Ранее в этом месяце Разумков сказал, что ни одно из закрепленных в Конституции оснований для роспуска парламента не может быть применено.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский на VII внеочередном съезде партии «Слуга народа» выразил аналогичную позицию.

Напомним, что во время своей инаугурации в 2019 году президент распустил Раду восьмого созыва, а уже после формирования нового парламента неоднократно «угрожал» применить подобные меры и к ним также.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на обилие новых лиц в парламенте девятого созыва, он «успешно» продолжает традиции нардепов прежних лет: даже несмотря на усиление наказания за кнопкодавство, в течение первого года работы Рады нынешнего созыва на головании за себя и «за того парня» были пойманы 18 народных избранников, нажавших нечестно кнопку 50 раз. Поэтому добровольно они, похоже, не сдадут свои позиции и таки добудут до конца каденции.

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