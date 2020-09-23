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Украина

УП рассказала о деньгах Ахметова для Зеленского – бизнесмен отреагировал

13:42 23 сентября 2020
УП рассказала о деньгах Ахметов для Зеленского – бизнесмен отреагировал

Журналист УП Роман Романюк заявил о получении «инсайда» о финансировании Офиса президента Владимира Зеленского олигархом Ринатом Ахметовым.

По данным журналиста, речь идет о 2 млн долларах ежемесячно.

«На Офис и на фракцию, хотя там у Рината своих и нет, заходит где-то 2−2,5 миллиона долларов в месяц. Ясно, что он (Ахметов — ред.) друг», — конкретизировал собеседник журналиста.

В подтверждение своей версии УП напоминает о назначении премьер-министром Украины «менеджера среднего звена холдинга Ахметова» — Дениса Шмыгаля, а также исполняющим обязанности министра энергетики Ольги Буславец.

В свою очередь в пресс-службе олигарха Рината Ахметова опровергли информацию о финансировании Офиса Владимира Зеленского и «Слуги народа».

«Напоминаем, что Ринат Ахметов передал управление своим бизнесом менеджменту, а политическую деятельность он не ведёт с 2012 года. Все, на чем он сосредоточен — это благотворительность и развитие футбольного клуба «Шахтер», — заявили в пресс-службе.

Ранее имя Рината Ахметова увидели в файлах для бюро Департамента финансов США, собирающего информацию о «подозрительных финансовых транзакциях». В соответствии с обнародованными материалами, всего через украинские счета было отправлено и получено 500 миллионов долларов в ходе 489-ти транзакций.

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