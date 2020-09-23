Опубликован рейтинг лучших школ Украины

По итогам внешнего независимого оценивания 2020 года, при проведении которого у выпускников возникли проблемы, составлен ежегодный рейтинг лучших учреждений среднего образования.

Как сообщает Освіта.ua, учебные заведения в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества тестов, которые сдали выпускники каждой школы.

Четвертый год в Украине по результатам внешнего независимого оценивания выпускников лидирует Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

На второй строчке, как и в 2019 году, — киевский лицей «Интеллект», на третьей — Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На четвертом месте рейтинга — технический лицей НТУУ «Киевский политехнический институт», на пятой — частный киевский лицей «Экология и культура».

Лидеры рейтинга по результатам ВНО среди областей — Львовщина. На втором месте — Сумская, а на третьем — Тернопольская область.

Среди областных центров лидирует Киев, на втором и третьем месте Львов и Ровно.

Ранее сообщалось, что появилось важное разъяснение об особенностях ВНО-2021.

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