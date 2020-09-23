28.10 / 28.29 32.74 / 33.16
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Опубликован рейтинг лучших школ Украины

15:43 23 сентября 2020
Школа

По итогам внешнего независимого оценивания 2020 года, при проведении которого у выпускников возникли проблемы, составлен ежегодный рейтинг лучших учреждений среднего образования.

Как сообщает Освіта.ua, учебные заведения в таблице ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основании среднего значения баллов внешнего независимого оценивания, полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества тестов, которые сдали выпускники каждой школы.

Четвертый год в Украине по результатам внешнего независимого оценивания выпускников лидирует Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

На второй строчке, как и в 2019 году, — киевский лицей «Интеллект», на третьей — Украинский физико-математический лицей Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На четвертом месте рейтинга — технический лицей НТУУ «Киевский политехнический институт», на пятой — частный киевский лицей «Экология и культура».

Лидеры рейтинга по результатам ВНО среди областей — Львовщина. На втором месте — Сумская, а на третьем — Тернопольская область.

Среди областных центров лидирует Киев, на втором и третьем месте Львов и Ровно.

Ранее сообщалось, что появилось важное разъяснение об особенностях ВНО-2021.

92

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

В Украине обнаружили неизвестное науке древнее городище (фото)

В Украине обнаружили неизвестное науке древнее городище (фото)

Мосты в Запорожье

В сеть попали фото строительства запорожских мостов – темпы и масштабы впечатляют

Школа

Опубликован рейтинг лучших школ Украины

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер