Путин доволен тем, что происходит сейчас на Донбассе, но США могут это изменить, — Волкер

В США, где ранее сообщили о порядка 2,3 тысячах российских военных на оккупированных территориях Донбасса, считают, что президент РФ Владимир Путин «счастлив вести против Украины гибридную войну».

«Он не видит необходимости в решении ситуации, он счастлив вести против Украины гибридную войну низкого уровня, которая ослабляет Украину и отделяет ее от ЕС», — цитирует «Голос Америки» экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

В то же время он заявил, что в контексте поддержки Украины Америка может предпринять несколько шагов для «стимулирования минского процесса», первый из которых — утверждение кандидатуры посла — генерала Кита Дайтона. Волкер не исключил, что в конце сентября — начале октября новый глава американской дипмиссии может приступить к работе в Украине.

«Во-вторых, нам нужен специальный посланник по вопросам Украины, который бы занимался переговорами, чем я занимался два года. Это другая роль, чем та, которую выполняет посол. Речь идет о проведении переговоров с Россией, координации работы с Германией и Францией, поддержке политики Вашингтона, работу с НАТО и ЕС, Канадой и Великобританией», — добавил Курт Волкер.

По его мнению, одной из главных задач такого спецпредставителя является обеспечение продолжения санкционного режима против России: «Таким образом Россия увидит, что санкции не исчезнут, пока она не позволит миру наступить в Украине и не уберется из Крыма».

Наряду с этим он считает необходимым увеличить для Путина цену его агрессии против Украины: «В России люди не понимают, почему русские солдаты воюют в Украине. Именно поэтому Путин пытается держать это скрытым, не признавая открытую военную операцию. Внутри российского общества есть давление. И мы должны усилить это давление относительно войны в Украине».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах считает, что Украине удастся возвратить захваченные Россией территории, но при этом урегулировать конфликт на Донбассе будет куда более сложно, чем вернуть Крым.

Фото с сайта президента РФ.

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