28.10 / 28.30 32.73 / 33.15
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине "срочно" думают, как реагировать на инаугурацию Лукашенко

16:28 23 сентября 2020
Инаугурация Лукашенко

После того, как в Минске провели «тайную инаугурацию» Александра Лукашенко, в Украине пока что не определились с оценкой его статуса — по этому вопросу будут проводится консультации и совещания, передает «УНН».

«Инаугурация была тайной. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол Российской Федерации — государства, полностью поддерживающего Лукашенко», — заявил по этому поводу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и напомнил, что позиция Украины очень четкая — выборы в Беларуси «не были свободными, честными или прозрачными».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительствах ФРГ, Литвы и Словакии заявили, что даже после инаугурации не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Фото с сайта президента Беларуси.

197

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Туристка

В России туристка решила позагорать на могиле советского воина: реакция сети

Больница

Минздрав определился, кого спасать от коронавируса в первую очередь, и нарвался на критику в сети

Геннадий Кернес

Пасынок Кернеса сообщил об изменениях в состоянии здоровья мэра

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер