В Украине "срочно" думают, как реагировать на инаугурацию Лукашенко

После того, как в Минске провели «тайную инаугурацию» Александра Лукашенко, в Украине пока что не определились с оценкой его статуса — по этому вопросу будут проводится консультации и совещания, передает «УНН».

«Инаугурация была тайной. Чтобы вы понимали, ни один иностранный посол не был приглашен на эту инаугурацию, даже посол Российской Федерации — государства, полностью поддерживающего Лукашенко», — заявил по этому поводу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и напомнил, что позиция Украины очень четкая — выборы в Беларуси «не были свободными, честными или прозрачными».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительствах ФРГ, Литвы и Словакии заявили, что даже после инаугурации не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Фото с сайта президента Беларуси.

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