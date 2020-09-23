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Украина

В Украине создадут специальное военное кладбище

16:56 23 сентября 2020
Похороны

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает создание Национального военного мемориального кладбища. Ранее массовое захоронение бойцов Украинской галицкой армии обнаружили в Виннице.

Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, на Национальном военном мемориальном кладбище будут проходить похороны и перезахоронения борцов за независимость Украины в ХХ веке, а также военнослужащих, которые погибли при исполнении боевых задач, участников боевых действий, а также лиц имеющих особые заслуги перед Родиной.

«Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных похорон и перезахоронения борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной», — написал Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Польша планирует создать в Украине новые кладбища.

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