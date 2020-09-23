Национальный заповедник «София Киевская» — уникальный памятник архитектуры и монументальной живописи XI века — за свою тысячелетнюю историю пережил немало потрясений и катаклизмов. Но сохранился и выстоял, является самым полным в мире ансамблем оригинальных мозаик и фресок XI века, местом силы и символом государственности Украины. На протяжении столетий Софию поддерживали меценаты Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Петр Могила… И сейчас на помощь заповеднику пришли небезразличные украинцы.

Гидроизоляция фундаментов и стен, как вертикальная, так и горизонтальная, давно нарушена. Из-за этого стены старинных зданий страдали от избыточной влаги, разрушался материал, из которого построена София. Директор национального заповедника Неля Куковальская давно била тревогу и стучалась во все двери.

Продолжая историческую традицию, древнюю Софию снова спасают меценаты. На призыв откликнулись фармацевтические компании «Дарница» и «Интерхим», поддержку также оказал благотворительный фонд Zagoriy Foundation.

«Мы имеем дело с особенным пациентом, для спасения которого нужно искать особенные методы, чтобы не навредить. И мы нашли наиболее инновационное решение от швейцарской компании BioDry. Эта технология биосовместима с окружающей средой. Она уже работает и естественным образом устраняет первопричину влажности фундамента и стен, тем самым сохраняя уникальные мозаики, фрески и те послания, которые оставили нам предки», — подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Дмитрий Шимкив

Фармацевты объединили свои усилия, чтобы «вылечить» особенного пациента и сохранить его для будущих поколений. Ведь необходимо было найти такое решение, чтобы не навредить тысячелетним стенам. Они могли просто не пережить ремонтных работ, связанных с фундаментом. Поэтому искали безопасные современные технологии, которые уже показали свою эффективность в «лечении» подобных объектов.

«Призыв о спасении Софии Киевской прозвучал именно во время очередного кризиса под названием COVID-19. За десять веков нерушимые стены Софии ни разу не упали. И сейчас нерушимая стена — это древнейшая восточнославянская святыня. И то, что она сохранилась в первозданном виде — это само по себе чудо. Отсюда, возможно, пришла вера в то, что, пока стоит София, живет Киев и жива Украина. И вот Оранта, которая оберегала нас десять веков, в один момент сама попросила о помощи. Стены Софии постепенно подвергались проникновению влаги и разрушались. Поэтому мы обратились к нашим коллегам из компании „Дарница“. И вместе, несмотря на кризис, справились с проблемой», — рассказал генеральный директор компании «Интерхим» Анатолий Редер.

Анатолий Редер

Благодаря финансовой поддержке меценатов, в национальном заповеднике установили современное инновационное швейцарское оборудование BioDry стоимостью четыре миллиона гривен. Это уникальная система для осушения от влаги фундамента и стен, действие которой базируется на разработках Николы Теслы.

«Влага из земли подходит к стенам и фундаменту, разрушая материал, из которого они сложены. И именно эта технология не разрушительными методами, используя электромагнитные поля нашей Земли, настраивает электромагнитные волны так, что вода „забывает“ свою память и идет назад», — рассказала Куковальская.

Неля Куковальская

На объектах заповедника установлено 14 таких приборов: в Митрополичьем доме, Воротах Заборовского, Теплой Софии, Южной въездной башне и на колокольне, а также четыре прибора — в соборе Софии. Через неделю после установки замеры влаги показали положительный результат.

«Я очень счастлива, что мы дали Софии еще одну „пилюлю“. Мы к ней относимся как к живому существу. И болеет она в очень почтенном возрасте. А нам так хочется, чтобы она жила долго и всех нас радовала, потому что это место силы. Это знаковое место для нашей страны, нашей нации. И наша команда прилагает все усилия, чтобы она чувствовала себя хорошо», — поделилась сокровенным директор национального заповедника.

Директор компании BioDry Украины Егор Жученко отметил, что эта технология уже более 10 лет спасает объекты культурного наследия по всему миру. Согласно проведенным замерам в Софии, сейчас содержание влаги превышает норму в стенах заповедника в 3−4 раза, а в некоторых местах и в 5 раз: «Но мы ожидаем, что уже за первый год этот показатель уменьшится примерно на треть, а за три года достигнет нормы».

Соучредитель Zagoriy Foundation Катерина Загорий подчеркнула, что «реконструкция Софии во времена Ивана Мазепы была символом восстановления Украины после Руины. Позже эту миссию взял на себя гетман Павел Скоропадский. Мы не знаем всех имен тех, кто присоединился к восстановлению храма в разные эпохи. Но мы благодарны всем меценатам, строителям, ученым и простым киевлянам и гордимся возможностью стать частью этой традиции». Новый проект фармацевтических компаний станет еще одним важным шагом к восстановлению культуры меценатства в нашей стране, отметила Катерина Загорий.

София Киевская — не единственный объект в Украине, требующий восстановления, реконструкции. Именно меценаты первыми берут на себя миссию спасения уникальных памятников — символов украинской культуры и государственности, которые свидетельствуют о нашем тысячелетнем духовном наследии.

Катерина Загорий

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