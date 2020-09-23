Грозит тюрьма: в Украине ужесточили наказание за угон авто

Верховная Рада приняла закон, который серьезно ужесточает ответственность за завладение чужим автомобилем. Благодаря принятым изменениям угонщикам будет сложнее избежать наказания за содеянное. Кроме того, нововведения нанесли удар по противозаконному бизнесу, связанному с легализацией похищенных автомобилей и запчастей от них. Отныне всем его участникам грозят нешуточные сроки. Авторы законопроекта уверены, что после его вступления в силу количество автоугонов в Украине существенно сократится.

Ответственность будет зависеть от стоимости похищенного автомобиля

Парламент принял Закон № 3301 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством». Как объясняют авторы документа, поскольку в действующих нормах имеются пробелы, которые не дают возможности в полной мере предотвращать подобные преступления и не позволяют правоохранительным органам эффективно расследовать такие дела.

В частности, согласно действующему законодательству угонщик может избежать заключения под стражу, если он впервые совершил преступление, а потом покаялся — вернул машину и полностью компенсировал причиненные убытки. Кроме того, за первый угон злоумышленник может отделаться банальным денежным штрафом. В свою очередь следователи не могут проводить негласные розыскные действия в этой сфере преступлений до вынесения соответствующего решения следственного судьи.

Благодаря принятым изменениям угон машины уже нельзя будет списать на невинный проступок оступившегося человека, а сфера противозаконной легализации похищенного автотранспорта попала в разряд серьезно наказуемых преступлений.

Законом № 3301 внесены изменения в статью 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортом». Отныне за любое хищение автомобиля грозит уголовная ответственность — ограничение свободы на срок от трех до пяти лет либо же лишение свободы на этот же срок. А вот штрафы за такие нарушения закона отменены.

Впервые в эту статью Уголовного кодекса введена норма, согласно которой мера ответственности зависит от стоимости угнанного транспорта. И не важно, нанесен ли материальный ущерб машине. На сегодняшний день отсутствие реального ущерба, причиненного владельцу автомобиля (возвращение ему транспорта, в том числе и без участия преступника), позволяет злоумышленнику избежать более серьезного наказания. Так как вынуждает следователя переквалифицировать дело с тяжких частей 2 или 3 статьи 289 УК Украины на более мягкую, по которой можно отделаться даже штрафом.

Как заявляют авторы закона, «такой подход не соответствует ни общественной опасности виновного, ни общему подходу к уголовной ответственности за другие преступления, квалифицирующим признаком которых является совершение преступления в определенном размере (например, корыстные преступления: кража, грабеж, разбой и т. д. )».

Теперь за угон машины, совершенный повторно или по сговору группой лиц, связанный с насилием по отношению к владельцу или с проникновением в гаражи, с использованием электронных устройств для взлома авто, или если предметом незаконного завладения является транспорт, стоимость которого составляет от 105 до 263 тысяч гривен, грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Если угнанный транспорт стоит свыше 263 тысяч гривен, преступников могут посадить на 8—12 лет

При этом за угон, допущенный в первый раз, но при этом совершенный организованной группой или соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья владельца, или если предметом незаконного завладения является транспорт, стоимость которого превышает 263 тысячи гривен, преступников посадят за решетку на 8—12 лет с конфискацией имущества или без такового.

По мнению авторов закона, в нашей стране не установлена ответственность за разукомплектование угнанных машин, а также за перебивку и самовольное изменение номеров агрегатов (кузова, двигателя и рамы), что провоцирует незаконопослушных граждан участвовать в подобном противозаконном бизнесе. Чтобы исправить ситуацию, соответствующие изменения были внесены и в статью 290 УК Украины «Подделка, замена или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализация». Отныне за перебивку номеров, их уничтожение, замену на угнанных авто, а также за организацию мест, в которых проводятся перечисленные противозаконные работы, горе-автослесарям грозит штраф от 17 тысяч до 20 тысяч 400 гривен или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.

Организованной группе за те же преступления грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, сейчас перебивка номеров карается штрафом от 2 тысяч 550 до 4 тысяч 250 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы до трех лет.

А чтобы следователи имели возможность эффективнее выявлять уголовные преступления, связанные с угонами, отныне им развязали руки. Позволили проводить негласные розыскные действия, не дожидаясь вынесения постановления следственного судьи, а по решению постановления следователя, согласованного с прокурором, или прокурора.

22 сентября закон подписал президент Украины. В силу он вступит сразу после опубликования в официальных изданиях «Голос України» или «Урядовий кур’єр». Это произойдет до конца сентября.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о рассматриваемом Верховной Радой законопроекте, согласно которому водители смогут обжаловать незаконные штрафы и не платить грабительские пошлины.





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