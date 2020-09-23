28.11 / 28.30 32.73 / 33.15
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пушилин разрешил жителям неподконтрольных территорий пользоваться украинскими паспортами, но с условием

19:22 23 сентября 2020
Украинский паспорт

Главарь квазиреспублики «ДНР» Денис Пушилин, который ранее начал раздавать ключи от чужих квартир, заявил, что на подконтрольной боевикам территории можно использовать паспорта граждан Украины.

Как сообщают «Новости Донбасса», Пушилин издал «указ», который устанавливает, что «органы ДНР» могут принимать в качестве одного из документов, удостоверяющих личность людей, «местом постоянного проживания которых является Донецкая Народная Республика», паспорт гражданина Украины, в том числе с отметками, «проставленными органами регистрации актов гражданского состояния ДНР и подразделениями уполномоченного органа Российской Федерации в сфере миграции».

Сообщается, что эта «норма» вступила в силу 23 сентября.

Сепаратисты теперь допускают проставление в украинский паспорт отметок «ДНР» и России, хотя на практике это происходило и раньше.

По украинскому законодательству проставление любой отметки незаконных формирований во внутренний паспорт гражданина Украины делает его недействительным.

Ранее сообщалось, что российские военные вывозят свои семьи с оккупированной части Донецкой области.

763

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Гент&nbsp;— Динамо

Где и когда смотреть онлайн «Гент» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Шахтер Донецк

Где смотреть «Рух» — «Шахтер»: расписание трансляций перенесенного матча чемпионата Украины

Украинский паспорт

Пушилин разрешил жителям неподконтрольных территорий пользоваться украинскими паспортами, но с условием

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер