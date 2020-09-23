«Задний двор России»: в Великобритании оскандалились постом о военных учениях в Украине (видео)

В Британии назвали Николаевскую область «задним двором России». Это произошло в материале о совместных военных учениях Украина и Великобритании «Объединенные усилия — 2020». Ранее в Черное море направился американский эсминец «Рузвельт».

Пресс-служба британского Министерства обороны подписала материал о начале учений в своем Twitter: «Мы высадились на заднем дворе России».

Затем текст публикации изменили, но название изображения осталось прежним: «We dropped into Russia`s backyard».

Украина и Великобритания уже провели первый этап учений «Объединенные усилия — 2020». Он включал высадку воздушного десанта, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что учения такого формата проводятся впервые.

На следующем этапе учений британское десантное подразделение форсировало Днепр на бронетранспортерах «Казак», которые были размещены на паромных установках. Понтонно-мостовые батальоны развернули наплавной мост длиной около полукилометра.

Ранее сообщалось, что на юге Украине произошел пожар на военном полигоне.

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