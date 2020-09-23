28.11 / 28.30 32.73 / 33.15
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

«Задний двор России»: в Великобритании оскандалились постом о военных учениях в Украине (видео)

21:59 23 сентября 2020
Учения

В Британии назвали Николаевскую область «задним двором России». Это произошло в материале о совместных военных учениях Украина и Великобритании «Объединенные усилия — 2020». Ранее в Черное море направился американский эсминец «Рузвельт».

Пресс-служба британского Министерства обороны подписала материал о начале учений в своем Twitter: «Мы высадились на заднем дворе России».

Затем текст публикации изменили, но название изображения осталось прежним: «We dropped into Russia`s backyard».

Украина и Великобритания уже провели первый этап учений «Объединенные усилия — 2020». Он включал высадку воздушного десанта, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что учения такого формата проводятся впервые.

На следующем этапе учений британское десантное подразделение форсировало Днепр на бронетранспортерах «Казак», которые были размещены на паромных установках. Понтонно-мостовые батальоны развернули наплавной мост длиной около полукилометра.

Ранее сообщалось, что на юге Украине произошел пожар на военном полигоне.

150

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Гент&nbsp;— Динамо

Где и когда смотреть онлайн «Гент» — «Динамо»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

ФК Динамо

«Гент» — «Динамо» — 0:1: онлайн-трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов, видео гола

Располневшая Ани Лорак?

Располневшая Ани Лорак? Как сейчас выглядит певица на самом деле

Учения

«Задний двор России»: в Великобритании оскандалились постом о военных учениях в Украине (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер