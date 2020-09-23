Зеленский в ООН рассказал о достижениях в решении проблемы Донбасса (видео)

Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования этого конфликта. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в сообщении на сайте интернет-представительства главы государства.

При этом президент отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на достижение стабильной «тишины». А она крайне необходима для продолжения движения к миру.

«Следующими шагами на этом пути должны стать: вывод незаконных вооруженных формирований и вооружений с оккупированных территорий, возвращение контроля над государственной границей и, в конце концов, восстановление территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ», — сказал Президент.

Также Зеленский обратил внимание на то, что за последний год Украина доказала свое стремление к миру, разблокировав диалог и восстановив встречи лидеров стран Нормандского формата, что помогло достичь существенного прогресса во взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Президент поблагодарил международных партнеров за помощь и поддержку Украине на пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе и пригласил всех друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержке обновленной резолюции по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

Помимо этого Владимир Зеленский призвал поддержать обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года.

«Самое главное: вопрос Крыму и Донбассу не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот — пока рана в центре Европы кровоточит, боль чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», — отметил Зеленский.

Еще один важный момент в речи президента: Украина готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Причина — в том, что катаклизмы стали обыденностью, и мир быстро забывает ужасные новости, когда в глобальной повестке дня взрывается новая информационная бомба, поэтому нужно всячески противодействовать появлению новых фейков.

Кроме того, президент в своей речь уделил внимание продовольственной безопасности: Зеленский уверен, что страны мира должны вместе преодолевать экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, и Украина готова сделать свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности человечества.

При этом наше государство готово содействовать росту влияния Организации Объединенных Наций и превращению ее Совета Безопасности в более представительный, сбалансированный, прозрачный и эффективный орган.

Владимир Зеленский сравнил ООН с «программным обеспечением», которое уберегло мир от критических ошибок. К сожалению, система все чаще начинает давать сбой — ее атакуют «баги» и «вирусы». Чтобы ООН и в дальнейшем играла важную роль в становлении мира в мире, следует совершенствовать имеющиеся механизмы.

«Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает — механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца. Все это может привести к дальнейшему обесцениванию Совета Безопасности», — отметил Зеленский.

Поэтому Украина будет активно участвовать в процессе реформирования ООН и Совета Безопасности — этот орган должен стать более представительным, сбалансированным, прозрачным и эффективным.

По убеждению президента Украины, 75-я годовщина основания ООН должна стать стимулом для преобразования Организации на более динамичную и эффективную структуру.

Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в следующем году о 75-ю сессию Генассамблеи ООН вспоминать как о возвращении к действенной многосторонности, эффективной международной солидарности и фундаментальных принципов, которые легли в основу при создании Организации Объединенных Наций.

«У нас нет запасной планеты. Мы живем здесь и только один раз. Это и есть именно то будущее, которого мы хотим, и именно и ООН, которой мы нуждаемся», — сказал он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Офисе президента прокомментировали журналистское расследование, в котором называются подробности того, как произошел провал операции по задержанию «вагнеровцев», и что фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха обменяли благодаря взятке в 40 млн долларов.

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